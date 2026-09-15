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Царьград

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Елена Дроздова раскрыла риски частых банковских переводов на карту

Елена Дроздова раскрыла риски частых банковских переводов на карту

Финансовый эксперт Елена Дроздова объяснила, как частые переводы на банковскую карту могут вызвать интерес банка и налоговой службы.

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