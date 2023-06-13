smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    В те страны, которые поставляют аналог для истребления славянПутин: Россия име...
  • Игорь Морозов
    Один крендель московский уже предлагал пересадить чиновников на Волги. Где он сейчас? царство ему небесное. Ну а Волг...Самарский губерна...
  • Татьяна Бут
    Я думаю что до окончания спецоперации выборы необходимо отложить.В Госдуме выступи...

Биткоин упал ниже $26 000 на фоне исков SEC против Binance и Coinbase

10 мая цена биткоина впервые за два месяца упала до $25 500. На прошлой неделе первая криптовалюта подешевела на 6%, а вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) за последние семь дней упала на 9,2% до $1730.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх