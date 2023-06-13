Биткоин упал ниже $26 000 на фоне исков SEC против Binance и Coinbase

10 мая цена биткоина впервые за два месяца упала до $25 500. На прошлой неделе первая криптовалюта подешевела на 6%, а вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) за последние семь дней упала на 9,2% до $1730.
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