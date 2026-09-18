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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» пропустил больше всех в АПЛ в 2026 году – 43 мяча. Сухих игр нет с января

«Челси» с января не может провести сухой матч в АПЛ. Команда Хаби Алонсо в пятницу была разгромлена «Брентфордом» – 0:3.

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