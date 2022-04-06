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Ученые назвали девять мер по увеличению продолжительности жизни в России

Ученые назвали девять мер по увеличению продолжительности жизни в России

Чтобы повысить ожидаемую при рождении продолжительность жизни в России, нужно увеличить финансирование здравоохранения, расширить функционал врачей поликлиник, улучшить профилактику заболеваний и изменить систему льготного получения лекарств.

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