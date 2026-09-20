FT: Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за российских ударов

Практически вся сталелитейная промышленность Украины вышла из строя после ударов ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
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