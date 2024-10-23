Совет Евросоюза: срок погашения кредита Украине за счет активов России составит до 45 лет

Предоставление средств Киеву будет увязано с ранее представленным им планом реформ Кредит стран Евросоюза Украине в 35 размере 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов, должен быть погашен в течение 45 лет.