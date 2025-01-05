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Рояль жены экс-владельца ЧЭМК продают за полтора миллиона рублей

В Челябинске выставили на торги рояль, напольные часы и статуэтку общей суммой более 3 млн рублей. Указанное имущество принадлежит жене бывшего владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова Людмиле.

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Комментарии
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Ч
Чак
А по 10 лет каждому члену семьи?
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