Рояль жены экс-владельца ЧЭМК продают за полтора миллиона рублей

В Челябинске выставили на торги рояль, напольные часы и статуэтку общей суммой более 3 млн рублей. Указанное имущество принадлежит жене бывшего владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова Людмиле.
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