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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае состоялся телемост между школой имени Героя России Александра Аксенова и школой г. Дебальцево имени Николая Яковлевича Ильина

В Хабаровском крае состоялся телемост между школой имени Героя России Александра Аксенова и школой г. Дебальцево имени Николая Яковлевича Ильина

Во время телемоста учащиеся и педагоги двух школ рассказывали о своей малой родине, о событиях школьной учебной и общественной жизни, делились опытом и задавали вопросы.

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