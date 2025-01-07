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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доходы игорного рынка в Португалии достигли 266,3 млн евро в 3-м квартале 2024 года

Регулятор азартных игр Португалии отчитался о доходах за третий квартал 2024 года. Валовой доход от онлайн-гемблинга за октябрь-декабрь составил 266,3 млн евро.

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