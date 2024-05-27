Это не вызывает рак: главные мифы об онкологии

Мифов о раке много — от относительно безобидных до вполне опасных. Из-за неправильных упрощений и сфабрикованных исследований люди могут отказываться от обследований, лечения или просто испытывать паранойю.
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