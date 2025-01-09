Келлог назвал ошибкой решение Байдена не вести переговоры с Путиным

Кит Келлог, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвал ошибкой решение нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена не вести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии