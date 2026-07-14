💐Омичи, вы заметили, что уже середина июля? Кажется, только недавно ждали тепла, а сейчас сады уже вовсю цветут.
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💐Омичи, вы заметили, что уже середина июля? Кажется, только недавно ждали тепла, а сейчас сады уже вовсю цветут.
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