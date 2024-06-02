Татьяна Буланова вдвинула условия, когда она споет на свадьбе бывшего мужа

Певица Татьяна Буланова призналась, что может спеть для своего бывшего мужа Владислава Радимова. После третьего брака Татьяна Буланова, бывшая супруга Владислава Радимова, была приятно удивлена новостью о предстоящей третьей женитьбе своего бывшего мужа.
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