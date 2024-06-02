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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Татьяна Буланова вдвинула условия, когда она споет на свадьбе бывшего мужа

Певица Татьяна Буланова призналась, что может спеть для своего бывшего мужа Владислава Радимова. После третьего брака Татьяна Буланова, бывшая супруга Владислава Радимова, была приятно удивлена новостью о предстоящей третьей женитьбе своего бывшего мужа.

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