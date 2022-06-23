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Морской пехотинец ВСУ рассказал в плену, как убивал мирных жителей Мариуполя и бойцов армии России

Морской пехотинец ВСУ рассказал в плену, как убивал мирных жителей Мариуполя и бойцов армии России

Пленный офицер отдельного батальона морской пехоты Олег Завалецкий, сдавшийся в плен на заводе Ильича в Мариуполе, рассказал о том, как убивал мирных жителей города и пленных солдат России, пишет издание "Кремлёвская прачка" в своём телеграм-канале.

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