Морской пехотинец ВСУ рассказал в плену, как убивал мирных жителей Мариуполя и бойцов армии России

Пленный офицер отдельного батальона морской пехоты Олег Завалецкий, сдавшийся в плен на заводе Ильича в Мариуполе, рассказал о том, как убивал мирных жителей города и пленных солдат России, пишет издание "Кремлёвская прачка" в своём телеграм-канале.