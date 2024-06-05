Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется

Я ЕСМЬ

Нужно слить всех религии в России в одну Единую религию на основе философии синтетического единства Духа и Материи. Эта философия носит разные названия. Одно из названий - теософия. В России и в Украине есть теософские ложи. С контактов с ними и нужно начинать. В конце концов Россия должна прийти к пониманию в необходимости построения в России духовного строя. Все сферы этого строя призваны резонировать, прежде всего, с внутренними потребностями людей. А цель строя - развить врожденные божественные свойства всех россиян. В этом развитии главная сила России. В Калининградском книжном издательстве вышла книга "О построении духовного строя в России". В ней ответы на многие вопросы текущих проблем. Спасибо.