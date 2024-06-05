«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»Ф. Д. Рузвельт По мнению социолога, специалиста по миграционным процессам Владимира Ермолаева (публикация ЦарьГрад), при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2100 г.
Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Я ЕСМЬ
Нужно слить всех религии в России в одну Единую религию на основе философии синтетического единства Духа и Материи. Эта философия носит разные названия. Одно из названий - теософия. В России и в Украине есть теософские ложи. С контактов с ними и нужно начинать. В конце концов Россия должна прийти к пониманию в необходимости построения в России духовного строя. Все сферы этого строя призваны резонировать, прежде всего, с внутренними потребностями людей. А цель строя - развить врожденные божественные свойства всех россиян. В этом развитии главная сила России. В Калининградском книжном издательстве вышла книга "О построении духовного строя в России". В ней ответы на многие вопросы текущих проблем. Спасибо.
Ответить
11 час.
Наталия
Прогнозы страшные. Обидно за державу до слез! Запад уничтожает Россию руками ее же жадных и купленных с потрохами власть имущих.
Ответить
11 час.
Я ЕСМЬ
Единая религия не предполагает полное преобразование всех других религий, действующих на территории России. Она предполагает наличие органично входящих в неё составных частей из других религий. Органично - значит не противоречащих друг другу частей. И в этом смысле, религиозным функционерам от всех религий нужно найти компромиссы там, где такие противоречия обнаружатся. Это большая и наиважнейшая на данный момент религиозная работа. Положительный результат этой работы широко откроет путь к построению духовного строя в России. Спасибо.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии