СМИ сообщили о фресках с украинскими бизнесменами на стенах собора в Луцке

В принадлежащем раскольнической Православной церкви Украины верхнем храме Кафедрального собора Святой Троицы в центре Луцка в Волынской области появились фрески, на которых изображены украинские бизнесмены.
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