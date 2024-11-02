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СМИ сообщили о фресках с украинскими бизнесменами на стенах собора в Луцке

СМИ сообщили о фресках с украинскими бизнесменами на стенах собора в Луцке

В принадлежащем раскольнической Православной церкви Украины верхнем храме Кафедрального собора Святой Троицы в центре Луцка в Волынской области появились фрески, на которых изображены украинские бизнесмены.

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