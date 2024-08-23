MSI оснащает платы X870E специальным 8-контактным разъемом питания, который пред...

MSI оснащает платы X870E специальным 8-контактным разъемом питания, который предназначен для будущих NVIDIA RTX 50MSI на Gamescom 2024 представила предстоящую MPG X870E Carbon WIFI, которая представляет собой высококлассную материнскую плату с множеством крутых функций, таких как 20-фазная VRM и множество портов ввода-вывода, включая два порта USB4 и два порта… источник#Gamescom.