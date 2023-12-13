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Уральцы пытаются спасти собак и кошек, которые провели неделю взаперти с мертвой хозяйкой

Уральцы пытаются спасти собак и кошек, которые провели неделю взаперти с мертвой хозяйкой

Уральцы пытаются спасти собак и кошек, которые неделю пробыли со своей умершей хозяйкой. Речь идет о питомцах жительницы Сухого Лога, которую накануне обнаружили мертвой и первоначально подумали, что она замерзла в собственном доме.

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