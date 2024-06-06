Дегтярев: 93 страны подтвердили участие в Играх БРИКС

ТАСС/Владимир Смирнов Участие в предстоящих Играх БРИКС в Казани подтвердили 93 страны, заявил на сессии "БРИКС – новые возможности для развития многополярного спорта" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
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