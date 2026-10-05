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Газета.ру

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"Бургер Кинг" приостановил работу двух ресторанов во Владивостоке после видео

"Бургер Кинг" приостановил работу двух ресторанов во Владивостоке после видео

Во Владивостоке компания «Бургер Кинг» приостановила работу двух ресторанов франчайзи после публикации видео с кухни одного из них.

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