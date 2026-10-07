Ад разверзся: огонь уничтожил старейший буддийский комплекс Сибири Устуу-Хурээ в Тыве. Сгорело более 400 квадратных метров

Ад разверзся: огонь уничтожил старейший буддийский комплекс Сибири Устуу-Хурээ в Тыве. Сгорело более 400 квадратных метровВ пяти километрах от тувинского Чадана, в урочище Ортаа-Алак, загорелся буддийский монастырский комплекс Устуу-Хурээ.
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