Радиостанции не транслируют достаточно музыки молдавских исполнителей

Мониторинг соблюдения квоты не менее 30% музыкальных произведений на государственном языке и 10% произведений местных композиторов и исполнителей, проведенный на всех радиостанциях, показал, что 21 медиаслужба транслирует недостаточно произведений такого рода, в а 31 медиа-служба соблюдала положения законодательства.
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