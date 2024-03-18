Радиостанции не транслируют достаточно музыки молдавских исполнителей

Мониторинг соблюдения квоты не менее 30% музыкальных произведений на государственном языке и 10% произведений местных композиторов и исполнителей, проведенный на всех радиостанциях, показал, что 21 медиаслужба транслирует недостаточно произведений такого рода, в а 31 медиа-служба соблюдала положения законодательства.