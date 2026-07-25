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Журнал «Профиль»

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На российско-казахстанском форуме в Омске заключены соглашения на 65 млрд рублей

На российско-казахстанском форуме в Омске заключены соглашения на 65 млрд рублей

В ходе начавшегося накануне в Омске XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписаны соглашения на общую сумму более 65 млрд рублей, сообщают в администрации Омской области 25 июля 2026 года, в субботу.

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