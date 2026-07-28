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Китай бросает вызов ASML: началось серийное производство собственных литографов

Китай бросает вызов ASML: началось серийное производство собственных литографов

В 2026 году заказчикам может быть поставлено пять таких системКитай начал серийный выпуск собственных иммерсионных DUV-литографов — оборудования, которое считается одним из ключевых элементов современного производства микросхем.

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