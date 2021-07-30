Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Алымов
    Пора эту суку обрить наголо и вывалять в перьях .Еврейка Латынина ...
  • Andrei
    Нарушителей границы надо сразу стрелять, а не выяснять почему перешёл в неположенном месте.Белорусские погра...
  • Максим
    Русские заваливают США патронами, а США заваливает Россию свеженапечатанными долларами? И кто дебил?Где патроны, Билли?

«Инфляция для бедных» превысила 30%!

«Инфляция для бедных» превысила 30%!

Влад Серов За что ценю информационные помойки - за умение набрасывать. Вот и Мост в Крым не построили, хотя они об этом писали, и Россия развалилась после Обамы, хотя они об этом писали, вот - Россия сегодня гибнет особенно сильно, а толку ноль.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх