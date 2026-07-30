Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Льготный заем ФРП помог нижегородскому предприятию увеличить выпуск промышленных газовых хроматографов

Льготный заем ФРП помог нижегородскому предприятию увеличить выпуск промышленных газовых хроматографов

Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) увеличила производство промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и освоила выпуск оборудования во взрывозащищенном исполнении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии