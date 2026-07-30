Льготный заем ФРП помог нижегородскому предприятию увеличить выпуск промышленных газовых хроматографов

Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) увеличила производство промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и освоила выпуск оборудования во взрывозащищенном исполнении.
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