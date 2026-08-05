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FiNE NEWS

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В ОДКБ обсудят лишение Армении права голоса из-за невыполнения обязательств

11 ноября в Москве пройдет сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которой может быть рассмотрен вопрос о лишении Армении права голоса в органах объединения.

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