Скрипали не собираются быть свидетелями в деле об отравлении бездомной «Новичком»

Скрипалей могут вызвать в суд как свидетелей по делу о «Новичке»Сотрудник полиции у дома, где проживал Сергей Скрипаль, Лондон, 2018 годИлья Дмитрячев/ТАСС Знаменитый экс-офицер ГРУ и британский шпион Скрипаль может выступить в суде, если его привлекут как свидетеля.
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