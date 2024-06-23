Скрипали не собираются быть свидетелями в деле об отравлении бездомной «Новичком»

Скрипалей могут вызвать в суд как свидетелей по делу о «Новичке»Сотрудник полиции у дома, где проживал Сергей Скрипаль, Лондон, 2018 годИлья Дмитрячев/ТАСС Знаменитый экс-офицер ГРУ и британский шпион Скрипаль может выступить в суде, если его привлекут как свидетеля.