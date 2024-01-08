Филипп Киркоров заявил, что пожертвует гонорар жителям Белгорода

Филипп Киркоров заявил, что пожертвует гонорар жителям БелгородаФилипп Киркоров написал на своей странице в соцсети, что намерен отдать весь свой гонорар за участие в телевизионном шоу жителям Белгорода, которые пострадали от обстрела.
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