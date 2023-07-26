РУССКИЕ ПЕНСИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ: ЗАЧЕМ РОССИЯ КОРМИТ АРМИЮ ПРИЕЗЖИХ

Валерий Каулин

Не ищите государственной мудрости у торгашей! Её нет у них по определению. Всё, чем они руководствуются, жажда денег любой ценой! А для прикрытия есть деятель, который выучил, как мантру, набор красивых слов, которые он периодически и произносит. Но, к сожалению, за этими словами ничего нет! Просто попытайтесь проанализировать те два с лишним десятка лет, что он на самом верху власти, многое поймёте.