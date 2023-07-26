ФОТО: ANDREY PRONIN/GLOBALLOOKPRES По данным ООН, Россия занимает 4-е место в мире по числу мигрантов, их численность в 2020 году составила почти 11,6 млн человек? или почти 8% всего населения страны.
РУССКИЕ ПЕНСИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ: ЗАЧЕМ РОССИЯ КОРМИТ АРМИЮ ПРИЕЗЖИХ
Комментарии
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Бурят Бурятов
Нет не чего страшнее Русского бунта,,,, пора кому то увидеть проблему!!!!
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1 час.
Лора Лора
Украину тоже кормили и в зад и в перед !!!!!!!!!! Неужели опять ??? Дураки ничему не учатся...Где государственная мудрость ?????
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58 мин.
Валерий Каулин
Не ищите государственной мудрости у торгашей! Её нет у них по определению. Всё, чем они руководствуются, жажда денег любой ценой! А для прикрытия есть деятель, который выучил, как мантру, набор красивых слов, которые он периодически и произносит. Но, к сожалению, за этими словами ничего нет! Просто попытайтесь проанализировать те два с лишним десятка лет, что он на самом верху власти, многое поймёте.
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51 мин.
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