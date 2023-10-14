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"В нашем списке Казахстана нет", - правительство РФ обозначило страны с которым будет иметь дело.

"В нашем списке Казахстана нет", - правительство РФ обозначило страны с которым будет иметь дело.

"Лучше позно, чем с Казахстаном", - очевидно, именно этим правилом руководствовалось правительство Российской Федерации, когда определяло приоритеты и принципы своей политики на российском валютном рынке.

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