"В нашем списке Казахстана нет", - правительство РФ обозначило страны с которым будет иметь дело.

"Лучше позно, чем с Казахстаном", - очевидно, именно этим правилом руководствовалось правительство Российской Федерации, когда определяло приоритеты и принципы своей политики на российском валютном рынке.
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