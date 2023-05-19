Первый за четыре года рейс Москва — Тбилиси вылетел из Внуково

Первый за четыре года рейс Москва — Тбилиси вылетел из аэропорта Внуково, сообщает РИА «Новости». В воздух поднялся самолет российской авиакомпании «Азимут», получившей разрешение от авиационных властей Грузии на совершение полетов в страну.