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Первый за четыре года рейс Москва — Тбилиси вылетел из Внуково

Первый за четыре года рейс Москва — Тбилиси вылетел из Внуково

Первый за четыре года рейс Москва — Тбилиси вылетел из аэропорта Внуково, сообщает РИА «Новости».  В воздух поднялся самолет российской авиакомпании «Азимут», получившей разрешение от авиационных властей Грузии на совершение полетов в страну.

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