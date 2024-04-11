Всё на дамбах распилили? А как топило советские города. Редкие фото

Jurij Najdenov

Знание - сила! В Др, Египте, неск. сот лет возводили дамбы. При экстра паводках они смывались. Ущерб был огромный, затраты на стр-во и ремонт так же. Но фараоны -не рус. да и не только, чиновники, бысто поняли, что так не пойдёт, и сравняли все дамбы, а потом сделали отводные каналы, на полях оставили маленькие переливные насыпи, где была необходимость, перенесли города и села в другие, более безоп-е места и..,-Сё! Наводнение быстро и безопасно сходило, оставляя где надо наносной ил, под ним влага надолго сохр-сь, урожаи возрастали.