Половодье в Орске Смотрел сегодня в 14 часов на ОТР передачу о наводнении в Орске. И как то вспомнил.
Всё на дамбах распилили? А как топило советские города. Редкие фото
Комментарии
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Jurij Najdenov
Знание - сила! В Др, Египте, неск. сот лет возводили дамбы. При экстра паводках они смывались. Ущерб был огромный, затраты на стр-во и ремонт так же. Но фараоны -не рус. да и не только, чиновники, бысто поняли, что так не пойдёт, и сравняли все дамбы, а потом сделали отводные каналы, на полях оставили маленькие переливные насыпи, где была необходимость, перенесли города и села в другие, более безоп-е места и..,-Сё! Наводнение быстро и безопасно сходило, оставляя где надо наносной ил, под ним влага надолго сохр-сь, урожаи возрастали.
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7 час.
os
oleg shatkov
Потопы, пожары, мигранты, теракты, квартиры и коттеджи с деньгами, которые даже камазами не возможно вывезти, а все виноваты простые люди! Вот нахлебники!
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автору аплодисменты и спасибо за инфу. И насчет страховых компаний красиво описано
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4 час.
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