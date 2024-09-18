18 сентября пожароопасный сезон закрыли еще в части Иркутской области

В Иркутской области с 18 сентября 2024 года закрыт пожароопасный сезон еще в 11-ти лесничествах. Это Балаганское, Бирюсинское, Братское, Жигаловское, Нижнеудинское, Падунское, Слюдянское, Тайшетское, Тулунское, Усть-Удинское и Чунское лесничества.