18 сентября пожароопасный сезон закрыли еще в части Иркутской области

В Иркутской области с 18 сентября 2024 года закрыт пожароопасный сезон еще в 11-ти лесничествах. Это Балаганское, Бирюсинское, Братское, Жигаловское, Нижнеудинское, Падунское, Слюдянское, Тайшетское, Тулунское, Усть-Удинское и Чунское лесничества.
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