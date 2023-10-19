Сийярто назвал лицемерием критику встречи Путина и Орбана от премьера Эстонии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, отреагировал на критику премьер-министра Эстонии, Каи Каллас, в адрес венгерского премьера, Виктора Орбана, за его встречу с президентом России, Владимиром Путиным.