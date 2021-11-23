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В Польше опять не смогли заставить Россию снизить цену на газ

В Польше опять не смогли заставить Россию снизить цену на газ

Российская компания "Газпром" только недавно ответила отказом на просьбу прокачивать дополнительные объёмы газа через территорию Польши по низкой цене и вот теперь в бывшей республике Соцлагеря решили снова обратиться с требованием к России.

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