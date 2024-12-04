Банк России прогнозирует долгий путь к снижению инфляции до целевого уровня

Инфляция в России пока не начала замедляться, и достижение целевого уровня в 4% займет весь 2025 год, возможно, захватив 2026 год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет».
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