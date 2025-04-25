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Депутат Госдумы Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов

Депутат Госдумы Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов

Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили создать федеральный реестр педофилов.

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