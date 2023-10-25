Рынок ушел в минус - рубль перестает выступать драйвером

Рубль перестает выступать драйвером для российского рынка акций. Индекс МосБиржи на открытие в среду, 25 октября, опускается к отметке в 3253,45 пункта, теряя 0,35%, РТС снижается на 0,28% - до 1099,3 пункта.
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