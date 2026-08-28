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Царьград

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МВД задержало вора, напавшего в метро и продавшего цепочку

МВД задержало вора, напавшего в метро и продавшего цепочку

В московском метро произошла кража: мужчина сорвал золотую цепочку с пассажира в поезде и сбежал. Нарушитель задержан на станции "Бульвар Дмитрия Донского", им оказался 30-летний приезжий.

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