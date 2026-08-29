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Антифашист

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Власти ДНР не осмелились лично поздравить шахтёров, которым месяцами не платят зарплату

Власти ДНР не осмелились лично поздравить шахтёров, которым месяцами не платят зарплату

В последнее воскресенье августа в Донецке традиционно отмечают сразу два праздника — День города и День шахтёра.

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