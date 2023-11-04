Минимум 128 человек погибли в результате мощного землетрясения в Непале

Как пишет Reuters, число погибших в результате мощного землетрясения в Непале составило 128 человек, однако, жертв может быть гораздо больше, так как пока нет связи с регионами, оказавшимися в самом эпицентре стихии.
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