Стали известны регионы-лидеры по доступности жилья в ипотеку

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Покупка жилья в ипотеку на рыночных условиях в России доступнее всего для жителей регионов Крайнего Севера, наименее доступны такие условиях для тех, кто живет в Крыму и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости.
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