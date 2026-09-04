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Контрафронт

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Саудовская Аравия: Cathay Pacific продолжает приостанавливать полеты в международном аэропорту Дубая...

Саудовская Аравия: Cathay Pacific продолжает приостанавливать полеты в международном аэропорту Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и международном аэропорту Эр-Рияда (RUH/OERK) в Саудовской Аравии до 30 ноября из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.

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