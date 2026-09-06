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Царьград

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Когда квартира не достанется по наследству супругу: Ответ нотариуса

Когда квартира не достанется по наследству супругу: Ответ нотариуса

Распространено мнение: если жилье оформлено на мужа или жену, после смерти собственника квартира автоматически перейдёт второму супругу.

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