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Валнес о российских спортсменах на митинге-концерте: «Путин сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эрик Валнес высказался об участии российских спортсменов, в частности Александра Большунова в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» «Это шокирует.

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