Свободных мест нет: как прошел первый день культурного форума в Петербурге

Сегодня гостей международного культурного форума в Петербурге ждут шедевры мировой классики. Вечером состоится гала-концерт, в рамках которого артисты исполнят арии и сцены из знаменитых опер Чайковского, Верди, Пуччини и многих других.
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