«Союз 24 февраля» предложил ввести сбор с каждого экземпляра продаваемых в России современных зарубежных авторов

С инициативой организация обратилась к Михаилу Мишустику Объединение литераторов «Союз 24 февраля» обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой ввести норму о введении обязательного 10-процентного денежного сбора с каждого экземпляра продаваемых в РФ переводных книг современных зарубежных авторов.