People Like Us takes aim at AI bias in automated hiring

Workplace equality non-profit People Like Us is challenging the hidden role of AI and automated hiring software with Reject the Rejections, a new campaign exposing how recruitment technology can screen out ethnic minority candidates before a human sees their application.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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