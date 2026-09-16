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People Like Us takes aim at AI bias in automated hiring

Workplace equality non-profit People Like Us is challenging the hidden role of AI and automated hiring software with Reject the Rejections, a new campaign exposing how recruitment technology can screen out ethnic minority candidates before a human sees their application.

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