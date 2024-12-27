Аналитик Землянова: средняя ставка по вкладам в 2025 году превысит 22,5%

Средняя ставка по вкладам в российских банках превысит 22,5% в 2025 году. Такой прогноз "Газете.Ru" дала главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова: "Ставки по банковским продуктам будут зависеть от монетарной политики Банка России, а также от изменений в макропруденциальном регулировании (для снижения рисков.